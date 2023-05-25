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Руководитель брянского предприятия получил почетное звание

2023, 25 мая 17:31 Разное
Руководитель брянского предприятия получил почетное звание
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Руководитель предприятия первым в истории Брянщины получил почетное звание «Герой Труда». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

На заседании Брянской областной думы Почетное звание «Герой Труда Брянской области» получил депутат и руководитель предприятия ООО «Стройдело» Михаил Кабанов. Награду вручили впервые в истории региона. 

Звание учредили в марте 2022 года. Оно присваивается за высокие достижения в  профессиональной сфере, в том числе сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, здравоохранении, транспорте.

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