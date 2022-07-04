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Руководителя «Брянских бань» оштрафовали за задержку зарплаты

2022, 04 июля 11:43 Разное
Руководителя «Брянских бань» оштрафовали за задержку зарплаты
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12 работников получили деньги с задержкой. 

Руководителя «Брянских бань» оштрафовали за задержку зарплаты. Нарушения выявили в прокуратуре Брянска.

В ведомстве выяснили, что 12 работников МУП «Брянские бани» за февраль, март и апрель получили зарплату с нарушением сроков. 

На директора предприятия возбудили административное дело и оштрафоваи на 11 тысяч рублей.

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