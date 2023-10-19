Сироте дали квартиру в Брянске после вмешательства прокуратуры

Парень оставшийся без родителей получил квартиру в Брянске после жалобы в прокуратуру.

В надзорное ведомство Климовского района обратился молодой человек. Он в детстве остался без попечения родителей. Парень был включен в список нуждающихся в жилье, но долго не мог его получить.

Прокурор обратился в суд с иском. Высшая инстанция удовлетворила требование к администрацию о предоставлении молодому человеку квартиры. Спустя время парню выдали ключи от благоустроенной квартире в новом доме в Брянске.