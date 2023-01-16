Снег с дождём и сильный ветер ожидается на Брянщине

В Брянской области во вторник будет ветрено и пройдёт снег с дождём . Об этом сообщили в региональном МЧС.

Во вторник, 17 января в Брянской области облачно и пройдёт снег с дождём. Это повлечёт налипание мокрого снега, гололёд и гололедицу

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. А днём порывы будут достигать 15-17 м/с.

Ночью температура опустится до -5ºC. Днём потеплеет до +4ºC.