Спасатели полтора часа тушили жилой дом в брянской деревне
Полтора часа тушили пожар в жилом доме спасатели в деревне Фроловка. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В спасательное ведомство накануне поступила информация о пожаре в Карачевском районе. В деревне Фроловка загорелся частный жилой дом.
Четыре отделения на пожарных автоцистернах полтора часа тушили огонь. На происшествии никто не пострадал. Причину пожара выясняют специалисты.
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