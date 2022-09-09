Строительство тротуара в Локте контролирует прокуратура
Прокуратура вынесла предостережение подрядчику, который выполняет ремонт тротуара в поселке Локоть.
Надзорное ведомство Брасовского района отреагировало на публикацию в соцсети. Жители сообщали, что на улице Пушкинской в Локте должны строить тротуар, но рабочих на объекте нет.
В прокуратуре выяснили, что администрация Брасовского района заключила мунконтракт на строительство пешеходной дорожки от дома 2а до дома 36 по улице Пушкина. Работы должны закончится 28 сентября. Но ремонт даже не начали
Директору строительной организации прокурор вынес предостережение о недопустимости нарушения срока. Ремонт контролирует ведомство.
Читайте также
Новости регионов
Более 50 мешков мусора собрали волонтеры-железнодорожники МЖД во время экологической акции на озере Ключевое в Смоленской области
Волонтеры-железнодорожники столичной магистрали провели мероприятие по уборке берегов озера Ключевое в Смоленской области в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России». Озеро располагается в лесопарке «Красный Бор», который относится к особо охраняемой природной территории и является популярным местом отдыха жителей Смоленска. Во время акции железнодорожники очистили прибрежную территорию, протяженностью 1,6 км и собрали более 50 мешков
Движение автомобилей через переезд 356 км в Смоленской области будет закрыто в дневное время 13 сентября
На железнодорожном переезде 356 км, расположенном в районе улицы 1-я Деповская города Ярцево Смоленской области, продолжаются работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей. Так, 13 сентября с 9:00 до 17:00 железнодорожники уложат новое резинокордовое покрытие. Обращаем внимание, что в указанный период движение автотранспорта через переезд будет закрыто. В качестве альтернативного маршрута на период
Движение автотранспорта через переезд 353 км в Смоленской области будет закрыто в дневное время 12 сентября
В связи с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне Милохово – Ярцево движение автотранспорта через железнодорожный переезд 353 км, расположенный в районе улицы Халтурина города Ярцево Смоленской области, будет закрыто с 09:00 до 17:00 12 сентября. Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд возможен через путепровод 350 км по улице 1-я
Погрузка химических и минеральных удобрений на МЖД выросла на 12％ в августе
В августе на Московской железной дороге погружено 511,7 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы отправлены со станции Азотная Смоленской области – 160 тыс. тонн и Северная Тульской области – 267 тыс. тонн. Всего в январе-августе со станций МЖД отправлено 3,8 млн тонн химических
Градус общественного настроения
Самая безопасная доза алкоголя – невыпитая. 11 сентября – Всероссийский день трезвости. Врач с 22-летним стажем работы, заведующий отделением амбулаторно-медицинской реабилитации ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» Антон Устинов рассказал о борьбе с пьянством. Пьющие родители, сын, дочь делают невыносимой жизнь всех членов семьи. Проблемы и бытовые трудности близких зависимым неинтересны. Подобная картина, к сожалению, знакома
Подарок для ДК и жителей деревни Рыбки
В Доме культуры при содействии спикера облдумы отремонтировали кровлю. На прошлой неделе председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил Дом культуры в деревне Рыбки Сафоновского района, где недавно был завершён капитальный ремонт кровли. О проблеме с текущей крышей спикеру заксобрания региона рассказала директор клуба Елена Титова, общение состоялось в феврале этого года в ходе рабочей