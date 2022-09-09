Строительство тротуара в Локте контролирует прокуратура

Прокуратура вынесла предостережение подрядчику, который выполняет ремонт тротуара в поселке Локоть.

Надзорное ведомство Брасовского района отреагировало на публикацию в соцсети. Жители сообщали, что на улице Пушкинской в Локте должны строить тротуар, но рабочих на объекте нет.

В прокуратуре выяснили, что администрация Брасовского района заключила мунконтракт на строительство пешеходной дорожки от дома 2а до дома 36 по улице Пушкина. Работы должны закончится 28 сентября. Но ремонт даже не начали

Директору строительной организации прокурор вынес предостережение о недопустимости нарушения срока. Ремонт контролирует ведомство.