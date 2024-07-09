Суд конфисковал автомобиль у жителя Навли за пьяное вождение

Суд конфисковал автомобиль у 49-летнего жителя Навли за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о вождении автомобилей в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 49-летний житель Навли.

4 апреля мужчину за рулём Volkswagen Golf остановили инспекторы ДПС. полицйеские выявили у водителя признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования фигурант отказался.

Суд приговорил виновного к 160 часам обязательных работ и лишил прав на полтора года. Кроме того, автомобиль осужденного конфискован в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.