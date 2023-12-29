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Суд лишил водительских прав двух жителей Дятьково

2023, 29 декабря 18:36 Разное
Суд лишил водительских прав двух жителей Дятьково
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Суд лишил водительских прав двух жителей Дятьково, состоящих на учёте у нарколога. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Сотрудники надзорного ведомства города Дятьково выявили нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Они выяснили, что  31-летняя женщина и 51-летний мужчина состоят на учете у врача-нарколога из-за алкогольной зависимости. При этом у обоих есть действующие водительские удостоверения. 

Прокурора обратилась в суд, который аннулировал документы. Исполнение решения контролирует прокуратура.

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