Суд лишил водительских прав двух жителей Дятьково, состоящих на учёте у нарколога. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства города Дятьково выявили нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Они выяснили, что 31-летняя женщина и 51-летний мужчина состоят на учете у врача-нарколога из-за алкогольной зависимости. При этом у обоих есть действующие водительские удостоверения.

Прокурора обратилась в суд, который аннулировал документы. Исполнение решения контролирует прокуратура.