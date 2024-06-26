Суд лишил водительских прав состоящего на учёте у психиатра брянца

Суд лишил водительских прав жителя, Погарского района состоящего на учёте у психиатра. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Они выяснили, что житель Погарского района с 2005 года состоит на учёте у врача-психиатра. Мужчине противопоказано водить автомобиль. При этом у него есть действующие водительские права.

Прокурор направил в суд иск с требованием о прекращении действия документа. Высшая инстанция решение удовлетворила.