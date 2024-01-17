Суд обязал администрацию Трубчевского района огородить заброшенные школы в четырёх населенных пунктах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства в сфере собственности, безопасности зданий и сооружений. В деревне Бобовня, сёлах Радутино, Гнилево и Алешенка Трубчевского района они обнаружили заброшенные здания бывших школ. Они принадлежат администрации района.

Заброшенные школы не огорожены. Через разбитые окна и сломанные двери в них легко могут проникнуть подростки.

На требование прокуратуры администрация района не отреагировала. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. Высшая инстанция иск удовлетворила. Прокуратура контролирует исполнение требований.