Суд обязал администрацию Трубчевского района заплатить покусанной собакой девочке
Суд обязал администрацию Трубчевского района заплатить 30 тысяч рублей девочке, которую покусала бездомная собака. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В июне 2023 года в деревне Городцы Трубчевского района на 10-летнюю девочку напала бродячая собака. Она укусила ребёнка. Девочке потребовалась медицинская помощь.
Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Трубчевского района. Ведомство потребовало взыскать компенсацию морального вреда. Суд обязал администрацию выплатить ребёнку 30 тысяч рублей.
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