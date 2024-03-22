Суд обязал брянских чиновников выплатить 50 тыс рублей покусанной собакой девочке

Суд обязал чиновников администрации Трубчевского района выплатить 50 тысяч рублей девочке, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Трубчевского района. В июне 2023 года на её дочь напала и покусала бездомная собака. Ребёнку потребовалась помощь медиков. Прокуратура обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда с администрации Трубчевского района.

Суд требования удовлетворил, обязав чиновников выплатить девочке 50 тысяч рублей. Ответчик с решением не согласился и подал апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам Брянского областного суда отклонила жалобу администрации.