Суд обязал брянскую администрацию заплатить за нападение бездомных собак

Суд обязал Брянскую городскую администрацию заплатить за нападение бездомных собак на двух детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство областного центра пожаловались родители двух школьников. В июне 2021 года на двух семилетних мальчиков во дворе дома 18/1 по улице Брянского Фронта напала бездомная собака. Дети получили укушенные раны, а также нервное потрясение.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Высшая инстанция поддержала решение. Каждому ребёнку суд обязал выплатить по 60 тысяч рублей. Решения не вступили в законную силу.