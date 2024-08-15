Суд обязал чиновников поставить фонари в посёлке Карачевского района

Прокурор Карачевского района обратился с иском в суд. Высшая инстанция обязала управление автомобильных дорог Брянской области поставить на трассе «Карачев-Алексеевка» — Бошино фонари в течение 12 месяцев.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по заявлению жителей посёлка Бошино Карачевского района. Они пожаловались на отсутствие фонарей на дороге в населённом пункте.

Суд обязал управление автодорог поставить фонари в посёлке Бошино Карачевского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ах, эти белые цветы… Смоленская область в недалёком будущем войдёт в число лидеров по выращиванию цветов в стране. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, в Рославльском районе построят тепличный комбинат для культивации хризантем. «Подготовку к возведению объекта начала группа компаний «Горкунов». Инвестор уже приступил к проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации и обустройству строительной

Детский отдых – забота взрослых На Смоленщине появится ещё больше возможностей для детского оздоровления. В центре «Голоевка» при поддержке Правительства России планируют построить 2 новых модульных жилых корпуса. На эти цели региону выделят более 60 млн руб. «Здания увеличат вместимость лагеря на 100 мест, что позволит дополнительно принимать для отдыха почти 2 тысяч детей в год», – уточнил губернатор Василий

И мы пойдём с тобой музей… Смоляне стали чаще ходить в музеи, театры и библиотеки. А число жителей региона, регулярно посещающих учреждения культуры, выросло на четверть. Такой результат достигнут благодаря нацпроекту «Культура». Итоги реализации нацпроекта были озвучены на очередном заседании правительства региона. «С 2023 года было сделано немало. Капитально отремонтировали 11 сельских Домов культуры. Обновили 4 музея и оснастили современной техникой

Отточить навыки Смоленская компания «РБДС» построила в регионе уникальный учебно-тренировочный полигон. Теперь механизаторы и операторы спецтехники смогут в реальных условиях выполнять там все виды дорожно-строительных работ для получения практических навыков. «Площадка не имеет аналогов в стране. Такой подход к обучению значительно укрепит кадровый потенциал отрасли, – рассказал подробнее о проекте губернатор Василий Анохин. – Свою квалификацию на

Хорошо быть дома! Как развивается строительная отрасль региона. В разных уголках региона сегодня развёрнуты стройплощадки – возводятся новые жилые комплексы и соцобъекты. Итоги работы стройкомплекса в первом полугодии 2024 года подвели на заседании коллегии областного профильного министерства. Некоторыми цифрами поделился губернатор Василий Анохин По его словам, объём выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» вырос в сравнении с