Суд обязал чиновников снести заброшенный дом в Клинцах, расселённый 14 лет назад. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства при реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Так, в Клинцах многоквартирный дом №33 по улице Дзержинская был признан аварийным и расселён ещё в 2010 году. Но полуразрушенное здание до сих пор стоит. Кроме того, доступ в него не ограничен из-за отсутствия окон и дверей.

Прокурор направил в суд иск к администрации муниципалитета. Высшая инстанция обязала чиновников снести старый дом. Прокуратура контролирует исполнение решения.