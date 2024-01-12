Суд оштрафовал администрацию Карачевского района за отсутствие знаков и ограждений
Суд оштрафовал администрацию Карачевского района за отсутствие дорожных знаков и ограждений около школ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства Карачевского района выявили нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Так, специалисты около школ имени Горького и имени Кирова в Карачеве не обнаружили около проезжей части дорожные знаки «Дети», а также ограждения у наземных пешеходных переходов.
Администрацию Карачевского района привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал её на 100 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу. Штраф администрация оплатила.
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