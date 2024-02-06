Суд оштрафовал брянского подрядчика на три миллиона рублей
Суд оштрафовал брянского подрядчика на три миллиона рублей за нарушение контракта при благоустройстве в Карачеве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Надзорное ведомство Карачевского района выявило нарушения законодательства о контрактной системе. По нацпроекту «Жилье и комфортная городская среда» администрация Карачевского района заключила контракт на 78,7 млн рублей. Подрядная организация должна была благоустроить центральную площадь и пешеходную часть улицы Советской в Карачеве. Но специалисты в срок работы не закончили.
Директора фирмы привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 3,1 млн рублей. Благоустройство в результате подрядчик завершил.
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