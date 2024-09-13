Суд потребовал оградить заброшенное здание в Севске

Суд потребовал оградить недостроенное здание в Севске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства по обеспечению безопасности заброшенных сооружений. В городе Севске на площади Октябрьской революции стоит недостроенное здание. В нём нет стёкл и ограждения. Попасть внутрь могут попасть посторонние, в том числе и дети.

Прокурор обратился с иском в суд с требование к местной администрации об ограничении свободного доступа в заброшенное здание. Высшая инстанция решение поддержала.