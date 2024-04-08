Суд требует снести опасную «заброшку» в брянской деревне

Суд требует Глинищевскую сельскую администрацию снести опасную «заброшку» в брянской деревне. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение безопасности граждан при эксплуатации зданий и сооружений. Так, в деревне Титовка Брянского района расположено административное здание. Оно находится в аварийном состоянии и не огорожено. В опасное здание могут свободно войти дети.

Прокурор внес представление об устранении нарушений в адрес главы Глинищевской сельской администрации, но ситуация не изменилась. Тогда прокуратура района обратилась в суд. Высшая инстанция обязала местных чиновников снести аварийное здание.