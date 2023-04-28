Судимого водителя брянский суд отправил в колонию за пьяное вождение

Ранее судимого за нетрезвое вождение автомобилиста брянский суд приговорил к тюрьме за аналогичное нарушение закона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело об управление автомобилем в нетрезвом виде. На скамье подсудимых оказался 30-летний брянец.

Мужчина уже был судим за такое же преступление. Но 12 февраля вновь сел за руль «ВАЗ 21154» пьяным. На улице 3-го Интернационала его задержали сотрудники ДПС.

Суд отправил мужчину на полгода в колонию-поселение.Приговор не вступил в законную силу.