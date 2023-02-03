Супругов из Красной Горы ждёт суд за торговлю контрафактными сигаретами

Супругов из Красной Горы ждёт суд за торговлю на рынке контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокурор Красногорского района направил в суд уголовно дело о хранении и сбыте немаркированных табачных изделий. В преступлении обвиняют семейную пару проживающую в посёлке Красная Гора.

По версии следствия, с мая по август 2022 года супруги на поселковом рынке торговали контрафактными сигаретами без сопроводительных документов. Стражи порядка из незаконного оборота изъяли 4,4 тысяч пачек на 240 тысяч рублей.