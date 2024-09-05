Свалку в Брянском районе убрали после вмешательства прокуратуры

Несанкционированную свалку в Брянском районе убрали после жалобы жителей и вмешательства прокуратуры. об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Брянская природоохранная прокуратура провела проверку по информации из СМИ о нарушении законодательства в сфере обращения с отходами. Жители жаловались, что около контейнерной площадки около дома 83 по улице Крыловской села Толмачево Брянского района прямо на земле скопился мусор.

Главе Снежской сельской администрации прокурор внес представление. Также его привлекли к административной ответственности. После этого свалку на контейнерной площадке убрали.