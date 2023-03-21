Травмированный работник из Дятьково получит компенсацию

Травмировавший на производстве руку работник из Дятьково получит компенсацию в 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд города Дятьково рассмотрел гражданское дело. Компенсацию морального вреда с работодателя потребовал сотрудник. Житель Дятьковского района, работая на предприятии в Брянске, получил травму кисти руки. Это повлекло вред здоровью средней тяжести. Несчастный случай произошёл из-за плохой подготовки работников по охране труда. Они допустили на производство сотрудников без обучения и проверки знаний, а также инструктажа.

Суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.