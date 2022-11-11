Третий брянец умер от коронавируса на этой неделе

С начала недели в Брянской области зарегистрирована третья смерть от коронавирусной инфекции.

Региональный оперативный штаб опубликовал статистику заболеваемости COVID-19 за минувшие сутки. Коронавирусом заболели 18 человек. Двоим потребовалась госпитализация. Справились с заболеванием 38 жителей региона.

Один человек скончался от коронавирусной инфекции. На этой неделе это уже третий смертельный случай. Всего с начала пандемии от заболевания умерли 4117 человек.