Третий брянец умер от коронавируса на этой неделе
С начала недели в Брянской области зарегистрирована третья смерть от коронавирусной инфекции.
Региональный оперативный штаб опубликовал статистику заболеваемости COVID-19 за минувшие сутки. Коронавирусом заболели 18 человек. Двоим потребовалась госпитализация. Справились с заболеванием 38 жителей региона.
Один человек скончался от коронавирусной инфекции. На этой неделе это уже третий смертельный случай. Всего с начала пандемии от заболевания умерли 4117 человек.
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