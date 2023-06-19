«Трезвый» автопробег прошёл в Брянске

Автопробег «Трезвый водитель» автопробег прошёл в областном центре. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Антинаркотический месячник проходит в Брянской области. В его рамках в областном центре провели автопробег «Трезвый водитель». Организовали мероприятие Управление по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД, Антинаркотическая комиссия и реабилитационные центры для наркозависимых при поддержке Департамента региональной безопасности Брянской области.

Десять легковых автомобилей с призывами вести трезвый образ жизни собрались на Кургане Бессмертия. Оттуда они проследовали по центральным улицам и финишировали в Фокинском районе. Автопробег сопровождали экипажи дорожно-патрульной службы полиции.