Туман и снег ожидаются на Брянщине

В середине рабочей недели в Брянской области прогнозируют снег и туман. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В среду, 25 января в Брянской области будет переменная облачность. Регион ночью накроет туман и пройдёт небольшой снег. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью опустится до -9ºC. Днём столбик термометра поднимется до 0ºC.