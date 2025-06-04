Управляющая компания заплатит за травмирование ребёнка на детской площадке в Брянске
Управляющая компания заплатит 50 тысяч рублей ребёнку, получившему травмы на качелях на детской площадке в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорное ведомство обратилась жительница Володарского района Брянска. В мае прошлого года во дворе дома № 29 на улице Фосфоритной её 14-летняя дочь каталась на металлических качелях. Одно из креплений оборвалось, и девочка упала. При падении она получила травму.
Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с управляющей организации 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.
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