Управляющая компания заплатит за травмирование ребёнка на детской площадке в Брянске

Управляющая компания заплатит 50 тысяч рублей ребёнку, получившему травмы на качелях на детской площадке в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Володарского района Брянска. В мае прошлого года во дворе дома № 29 на улице Фосфоритной её 14-летняя дочь каталась на металлических качелях. Одно из креплений оборвалось, и девочка упала. При падении она получила травму.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с управляющей организации 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.