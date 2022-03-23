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Уроженка Климовского района отметила столетний юбилей

2022, 23 марта 14:43 Разное
Уроженка Климовского района отметила столетний юбилей
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Евдокию Андреевну Ковалёву поздравил президент России и губернатор Брянской области.

Уроженка Климовского района Евдокия Андреевна Ковалёва отметила 100-летний юбилей.

С 2015 года она живёт в доме-интернате для пожилых людей и инвалидов Погарского района. Там женщину и поздравляли с почётной датой. В центральном зале для именинницы и её подруг накрыли праздничный стол и испекли юбилейный торт.

Евдокии Андреевне зачитали поздравление от Президента России Владимира Путина и губернатора Брянской области Александра Богомаза.

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