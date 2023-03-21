В Брянске хозяин собаки, покусавшей девочку, заплатит 25 тысяч рублей

Брянский суд обязал владельца собаки, покусавшей девочку, заплатить ей 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру Володарского района Брянска пожаловались родители девочки, на которую напала собака. Инцидент произошёл 22 июля 2022 года . Соседская собака повалила ребёнка на землю и укусила за голень.

Ребенок перенес курс уколов от бешенства, так как владелец не смог подтвердить проведение вакцинации животными.

Прокуратура предъявила в суд исковое заявление к хозяину собаки о взыскании морального вреда. Высшая инстанция обязала его выплатить 25 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.