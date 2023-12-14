В брянском МЧС предупредили о сильном снегопаде в ночь на пятницу

В МЧС брянцев предупредили о чрезвычайных происшествиях из-за сильного снегопада в ночь на пятницу.

Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение. В ночь с 14 на 15 декабря в регионе ожидается сильный снегопад и метель. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

В МЧС предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях: обрушение сооружений, авариях на дорогах из-за заносов, аварии на объектах электроэнергетики. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.