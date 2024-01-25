В Клинцах администрация отремонтировала остановку по решению суда

В Клинцах администрация отремонтировала остановку автобуса после вмешательства прокуратуры и постановления суда. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Клинцов проверила информацию из поста в социальной сети. Подписчики пожаловались на состоянии остановки общественного транспорта на улице 25 Сентября. Павильон действительно оказался полуразрушенным. Навес и часть скамейки были разобран. Также на остановки не было урын и расписания транспорта.

На представление прокуратуры администрация не отреагировала. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. В рамках рассмотрения гражданского дела администрация привела остановку в надлежащее состояние.