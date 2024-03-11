В Мглине появится тротуар после вмешательства прокуратуры

В Мглине появится новый тротуар после иска прокуратуры в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Мглинского района выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. На улице Согласия в Мглине отсутствует тротуар. Безопасной дороги для пешеходом нет от пересечения с улицей Первомайской до пересечения с автодорогой «Брянск-Новозыбков-Мглин» по улице Буденного.

Прокурор обратился с иском в суд. Высшая инстанция обязала администрацию района построить на этом участке тротуар. Исполнение контролирует надзорное ведомство.