В первый день февраля в Брянской области потеплеет до плюс одного градуса

На Брянщине в первый день февраля потеплеет до плюс одного градуса и пройдёт снег. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В среду, 1 февраля, в Брянской области будет облачно и пройдёт небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Температура ночью опустится до -6ºC. Днём потеплеет до +1ºC.