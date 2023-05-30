В последний весенний день этого года на Брянщину упадёт туман

Туман и северо-западный ветер ожидаются в последний весенний день этого года в Брянской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В среду, 31 мая, в Брянской области осадков не ожидается. Ночью и утром регион накроет туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью опустится до +8ºC. А днём воздух прогреется до +24ºC.