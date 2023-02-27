В последний зимний день на Брянщине потеплеет

В последний день текущей зимы в Брянской области потеплеет до плюс двух градусов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Во вторник, 28 февраля, в Брянской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер ночью будет дуть северной четверти 3-8 м/с. Днём он станет западный с порывами 9-14 м/с.

Температура ночью опустится до -12ºC. Днём воздух прогреется до +2ºC.