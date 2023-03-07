В праздничный день на Брянщине потеплеет и пойдёт дождь

В Международный женский день в Брянской области потеплеет до плюс шести градусов и пойдёт дождь. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В среду, 8 марта, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Днем пройдёт мокрый снег и дождь. Южный ветер будет дуть с порывами 9-14 м/с.

Температура ночью опустится до -9ºC. Днем потеплеет до +6ºC.