В Рогнедино вода не соответствует нормативам безопасности

В Рогнедино водопроводная вода не соответствует нормативам безопасности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство Брянской области проверило соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении граждан питьевой водой. Оказалось, что в централизованной системе водоснабжения в поселке Рогнедино вода мутная, а также в ней превышена концентрация железа. Эти факторы не соответствует нормативам качества и безопасности.

Прокуратур возбудила административное дело на директора Рогнединского водоканала и потребовала устранить нарушения. Материалы проверки также ушли в Роспотребнадзор.