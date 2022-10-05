В Унечской больнице нарушили сроки поставки оборудования

Сроки контрактов на поставку медоборудования в Унечскую ЦРБ нарушил подрядчик.

Прокуратура Унечского района выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Сотрудники ведомства узнали, что в этом году Унечская центральная районная больница заключила три контракта на поставку медицинского оборудования. Поставщик вовремя технику не доставил и не установил.

Но больница не стала штрафовать ненадёжного подрядчика. По этому поводу прокуратура внесла главному врачу больницы представление. Тогда медучреждение потребовало поставщика заплатить 8 тысяч рублей пени.