В Выгоничском районе не следят за бездомными животными

В дело вмешалась прокуратура.

Администрация Выгоничского района не занимается безнадзорными животными. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Чиновники не организовали отлов и содержание бездомных собак, а также поиск им владельцев. Прокуратура вынесла главе администрации представление, но ситуация не поменяла. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с иском. Там требования прокурора удовлетворили.

После этого в администрации начали решать вопрос. В прокуратуре пообещали контролировать ситуацию.