Виновного в лесном пожаре брянский суд отправил на работу
Виновного в лесном пожаре жителя Карачевского района суд приговорил к обязательным работам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело об уничтожение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель Карачевского района.
В начале октября 2023 года из-за неосторожного обращения фигуранта с огнём загорелась сухая лесная подстилка. Огонь перекинулся на деревья и распространился площади 2,24 гектар. Ущерб государственному лесному фонду превысил 600 тысяч рублей.
Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Решение не вступило в законную силу.
Читайте также
Новости регионов
Год на посту
Что сделано Василием Анохиным за время руководства областью. 17 марта исполнился год, как Смоленский регион возглавляет Василий Анохин. Напомним, что до сентября 2023 году он руководил Смоленщиной в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. А 20 сентября вступил в должность губернатора без приставки врио – по итогам выборов 8–10 сентября он заручился рекордной поддержкой избирателей – за него проголосовали более 86,6% смолян. Что изменилось за прошедший год? Поддержка