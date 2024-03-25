Виновного в лесном пожаре брянский суд отправил на работу

Виновного в лесном пожаре жителя Карачевского района суд приговорил к обязательным работам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об уничтожение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель Карачевского района.

В начале октября 2023 года из-за неосторожного обращения фигуранта с огнём загорелась сухая лесная подстилка. Огонь перекинулся на деревья и распространился площади 2,24 гектар. Ущерб государственному лесному фонду превысил 600 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Решение не вступило в законную силу.