Водитель брянского автобуса отказался везти девочку из-за отсутствия терминала оплаты

Водителя автобуса в Трубчевском районе, выгнавшего вечером школьницу с картой для оплаты проезда, суд оштрафовал на пять тысяч рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство провело проверку после публикации в соцсетях о том, что водитель незаконно высадил школьницу из автобуса в темное время суток. 16 декабря минувшего года около 18 часов 30 минут 15-летняя девочка в селе Юрово села в автобус ООО «Трубчевское автотранспортное предприятие», следующий по маршруту «Плюсково-Трубчевск». В транспорте не было терминала для безналичной оплаты, поэтому девочка не смогла оплатить проезд банковской картой, а наличных денег у нее не было. Водитель выгнал ребенка из салона автобуса.

После вмешательства прокуратуры на мужчину завели административное дело. Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Руководителя автотранспортного предприятия же потребовали разобраться с отсутствием терминалов в автобусах.