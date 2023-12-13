Восемь юных брянцев победили в Международном конкурсе рисунков по теме охраны труда. Об этом рассказали в департаменте социальной политики и занятости населения.

Жюри подвели итоги Международного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей – 2023». На него поступило более 2400 рисунков из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Оргкомитет из них выбрал 420 победителей.

Юные жители Брянской области отправили на конкурс 10 рисунков. Восемь из них стали победителями. В числе финалистов — воспитанница центра социальной помощи семье и детям Трубчевского района Дарья Блохина.