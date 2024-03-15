Вторую неделю в Стародубском районе ищут 28-летнего мужчину
Вторую неделю полиция и добровольцы в Стародубском районе ищут 28-летнего Виктора Бирючёва. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт»
В Брянской области пропал житель деревни Савенки Стародубского района Виктор Михайлович Бирючёв. 28-летний мужчина перестал выходить на связь с родными ещё 7 марта. Ему требуется медицинская помощь.
Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы и тёмно-зеленые глаза. Мужчина был одет в серую куртку, тёмно-синий свитер и джинсы, чёрные кроссовки.
Сведения о пропавшем можно передать по телефонам 88007005452 или 02, 102.
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