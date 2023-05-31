Ясно и тепло будет в первый день этого лета на Брянщине

Первый летний день этого года в Брянской области будет ясным м и тёплым. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В четверг, 1 июня, в Брянской области будет малооблачно и без осадков. Ветер западный будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Температура ночью опустится до +2ºC. Днём воздух прогреется до +24ºC.