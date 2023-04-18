Желая быстро заработать трое брянцев потеряли около 100 тыс рублей

Четверо жителей Брянска, желая заработать на инвестициях, поверили мошенникам и потеряли около 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 61-летняя жительница Володарского района Брянска. Женщина пообщалась якобы с экспертом по инвестициям и решила заработать на бирже. Она перевела на указанные неизвестным счета 12 тысяч рублей. Эксперт после этого пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей Брянска. Они пополнили кошельки мошенников ещё на 60 040 рублей.