Житель Клетнянского района нарубил деревьев на 9 млн рублей

Суд обязал возместить ущерб.

Клетнянский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном вырубке деревьев в особо крупном размере в отношении 54-летнего работник арендатора лесного фонда.

Подозреваемый в Клетнянском лесничестве без разрешительных документов вырубил более 250 кубометров насаждений. Кроме того, он на четырёх действующих лесосеках этого же лесничества вырубил ещё 404 кубометра деревьев, сверх установленного объёма заготовки.

Лесному фонду причинён ущерб на девять миллионов рублей.

Суд назначил мужчине полтора миллиона рублей штрафа. Также ему необходимо возместить причинённый ущерб. Решение не вступило в законную силу.