Житель Рогнедино оспорил штраф за выпас коз на детской площадке

Житель Рогнедино оспорил штраф в 2000 рублей за выпас коз на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Житель Рогнедино подал жалобу в Брянский областной суд на постановление административной комиссии и на решение судьи Дубровского районного суда. Его оштрафовали на 2000 рублей за выпас коз на детской площадке. Районный суд , в котором мужчина опроверг обвинения, оставил постановление комиссии без изменения.

Брянский областной суд установил, что должностное лицо администрации не вручило владельцу коз предписание об устранении нарушений и не указало срок. А письменные объяснения свидетелей областной суд признал недопустимыми доказательствами.

Оспариваемые акты суд отменил в связи с недоказанностью обстоятельств.