Горячим асфальтом обновили пять дорог в Брянске во вторник

2026, 12 ноября 09:38

Горячим асфальтом обновили пять дорог в Брянске во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ежедневно бригады дорожного управления работают на улицах Брянска. В минувший вторник рабочие залатали ямы с применением горячего асфальта на улицах Флотской, Красных Партизан, Челюскинцев, Жилстроя и в переулке Челюскинцев. Также выбоины на дорогах заделали с помощью асфальтово-бетонной крошкой на улицах Тарджиманова и Строкина. 11 ноября рабочие обновили проезды на улицах Ямской, Верхняя Лубянка и Марии Расковой.

Кроме того, в две смены магистрали в областном центре убирают подметальные вакуумные машины. 11 ноября от опавшей листвы и песка очистили Липовую аллею на улице Брянского Фронта, Рылеевский путепровод, а так же улицы Пересвета, Брянской Пролетарской Дивизии, 3-го Интернационала и Никитина.