Жительница Брянска получила пособие после вмешательства прокуратуры

Жительница Брянска получила пособие на ребёнка после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратилась жительница Володарского района Брянска. В апреле 2022 года женщина подала заявление в соцзащиту для получения ежемесячной выплаты на ребёнка. Но в господдержке женщине отказали, сославшись на превышение размера среднедушевого дохода семьи.

Оказалось, что чиновники учли доходы другой женщины, которая является полной тезкой заявительницы и одинаковую дату рождения. В базу данных внесли изменения в октябре 2022 года и женщине назначили пособие. Однако деньги с апреля по октябрь выплачивать отказались.

Прокурор направил в суд иск. Высшая инстанция признала отказ незаконным и обязала выплатить женщине 79 тысяч рублей. Заявительница получила пособие полностью.