Жительница Брянска взыскала 10 тысяч рублей с детской поликлиники за неоказанную её ребёнку помощь. Об этом рассказали в пресс-службе областного суда.

В Советский районный суд Брянска с иском о взыскании 150 тысяч рублей компенсации морального вреда с городской детской поликлинике №2 обратилась жительница областного центра. Её муж с ребёнком обратились в учреждение за экстренной медицинской помощью из-за травмы ноги. Но когда подошла очередь, врач отказался их принимать, сославшись на окончание рабочего дня.

Представители поликлиника исковые требования не признали. Они пояснили, что врач не мог оказать помощь из-за того, что кабинет рентгенографии уже не работал. Врач рекомендовал обратиться в детскую областную больницу.

Суд установил, что отец ребенка не получил направление в другое медучреждение. А медика после этого случая привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение принципов врачебной этики. и деонтологии. Суд решил, что пациент не должен страдать от неблагоприятных последствий, наступивших в результате окончания рабочего времени в больнице. С детской поликлиники высшая инстанция взыскала 10 тысяч рублей, так как тяжких последствий в результате бездействия врача не наступило. Решение не вступило в законную силу.